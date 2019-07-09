Зеленский назначил замглавы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Валерия Евдокимова заместителем главы Службы внешней разведки Украины (СВР). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 9 июля.

"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе президента №501/2019.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки.

Отметим, Служба внешней разведки - государственный орган, осуществляющий разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.

Ранее пятый президент Украины Петр Порошенко назначил главой Службы внешней разведки Украины - Андрея Алексеенка.

Кроме того, Кабмин одобрил реорганизацию института Службы внешней разведки Украины в академию.