Зеленський призначив заступника голови зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Валерія Євдокимова заступником голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 9 липня.

"Призначити Євдокимова Валерія Володимировича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі президента №501/2019.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський призначив Владислава Бухарева головою Служби зовнішньої розвідки.

Зазначимо, Служба зовнішньої розвідки - державний орган, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

Раніше п'ятий президент України Петро Порошенко призначив головою Служби зовнішньої розвідки України - Андрія Алексеенка.

Крім того, Кабмін схвалив реорганізацію інституту Служби зовнішньої розвідки України в академію.