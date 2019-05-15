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Институт Службы внешней разведки реорганизуют в академию

Новости » Общество    15.05.2019 - 22:10
Институт Службы внешней разведки реорганизуют в академию
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Кабмин реорганизует институт СВР для подготовки квалифицированных кадров

Кабинет министров одобрил реорганизацию института Службы внешней разведки Украины в академию. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В правительстве отмечают, что Академия внешней разведки Украины станет правопреемницей Института, соответственно, лица, которые учатся в институте, продолжат обучение в реорганизованной структуре. В Кабмине подчеркивают, что необходимость создания академии продиктована отсутствием учреждений или вузов, которые могли бы осуществлять высококвалифицированную подготовку кадров СВР.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, в марте президент Украины Петр Порошенко назначил Андрея Алексеенко новым руководителем Службы внешней разведки вместо Егора Божко.

Кроме того, в апреле он уволил скандального первого замглавы внешней разведки Сергея Семочко. Перед этим журналисты выяснили, что Семочко владеет недвижимостью на более 200 млн гривен, а члены его семьи имеют российское гражданство и периодически посещают оккупированный Крым. Позже выяснилось, что он не проходил специальную проверку перед назначением на должность.

 

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