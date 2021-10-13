Зеленский назначил уполномоченного по правам защитников Украины
Президент Украины Владимир Зеленский учредил должность уполномоченного по правам защитников Украины. На эту должность назначена советник Офиса президента Алена Вербицкая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
"Назначить Алену Вербицкую советником - уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников", - говорится в сообщении.
Отметим, Вербицкая также является главной Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.
Напомним, на этой неделе в связи с Днем защитников и защитниц Украины, который отмечается 14 октября, будут четыре выходных дня подряд, но один день надо будет отработать.
В частности, Украине будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября. Но на следующей неделе суббота, 23 октября, будет рабочей.