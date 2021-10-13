Зеленский назначил уполномоченного по правам защитников Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

Напомним, на этой неделе в связи с Днем защитников и защитниц Украины, который отмечается 14 октября, будут четыре выходных дня подряд, но один день надо будет отработать.

В частности, Украине будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября. Но на следующей неделе суббота, 23 октября, будет рабочей.