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Зеленский назначил уполномоченного по правам защитников Украины

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Киев, Среда 13 октября 2021 18:21
Зеленский назначил уполномоченного по правам защитников Украины Фото: уполномоченный президента по правам защитников Украины Алена Вербицкая (facebook.com/Forum.Ukraine30)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский учредил должность уполномоченного по правам защитников Украины. На эту должность назначена советник Офиса президента Алена Вербицкая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"Назначить Алену Вербицкую советником - уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников", - говорится в сообщении.

Отметим, Вербицкая также является главной Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

Напомним, на этой неделе в связи с Днем защитников и защитниц Украины, который отмечается 14 октября, будут четыре выходных дня подряд, но один день надо будет отработать.

В частности, Украине будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября. Но на следующей неделе суббота, 23 октября, будет рабочей.

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