Зеленський призначив уповноваженого з прав захисників України

Президент України Володимир Зеленський заснував посаду уповноваженого з прав захисників України. На цю посаду призначена радник офісу президента Альона Вербицька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

Відзначимо, Вербицька також є головною Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

Нагадаємо, цього тижня у зв'язку з Днем захисників та захисниць України, який відзначається 14 жовтня, будуть чотири вихідні дні поспіль, але один день треба буде відпрацювати.

Зокрема, Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 14 по 17 жовтня. Але наступного тижня субота, 23 жовтня, буде робочою.