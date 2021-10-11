Украинцев ждут четыре выходных дня подряд, но один день надо будет отработать

День защитников и защитниц Украины, 14 октября, в 2021 году выпадает на четверг. В связи с этим рабочий день перенесен с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства.

Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября. Однако на следующей неделе суббота, 23 октября, будет рабочей.

kalendari.co.ua

График работы банков

Порядок работы банковской системы в связи с переносом рабочих дней будет таким:

банки должны организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различных номиналов;

15 октября 2021 года банки при необходимости могут проводить кассовые операции без открытия операционного дня банка;

в период с 14 по 17 октября 2021 года межбанковские переводы через Систему электронных платежей НБУ будут проводиться датой банковского дня 18 октября 2021 года;

23 октября (суббота) межбанковские переводы через СЭП будут проводиться датой этого дня - 23 октября.

График работы почты

"Укрпочта". В День защитников и защитниц Украины 14 октября будут предоставлять услуги дежурные отделения "Укрпочты". Перечень отделений, которые будут работать 14 октября, обнародован на сайте компании. В остальные дни отделения будут работать по обычному графику.

"Новая почта". В четверг-пятницу, 14-15 октября, отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по графику, по которому работают в субботу (может отличаться в зависимости от отделения).