Украинцев ждут четыре выходных дня подряд, но один день надо будет отработать
День защитников и защитниц Украины, 14 октября, в 2021 году выпадает на четверг. В связи с этим рабочий день перенесен с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства.
Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября. Однако на следующей неделе суббота, 23 октября, будет рабочей.
kalendari.co.ua
График работы банков
Порядок работы банковской системы в связи с переносом рабочих дней будет таким:
- банки должны организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различных номиналов;
- 15 октября 2021 года банки при необходимости могут проводить кассовые операции без открытия операционного дня банка;
- в период с 14 по 17 октября 2021 года межбанковские переводы через Систему электронных платежей НБУ будут проводиться датой банковского дня 18 октября 2021 года;
- 23 октября (суббота) межбанковские переводы через СЭП будут проводиться датой этого дня - 23 октября.
График работы почты
"Укрпочта". В День защитников и защитниц Украины 14 октября будут предоставлять услуги дежурные отделения "Укрпочты". Перечень отделений, которые будут работать 14 октября, обнародован на сайте компании. В остальные дни отделения будут работать по обычному графику.
"Новая почта". В четверг-пятницу, 14-15 октября, отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по графику, по которому работают в субботу (может отличаться в зависимости от отделения).
Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября. По четыре выходных дня будет на Рождество, на День независимости и на Покрову.