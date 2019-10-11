Зеленский назначил уполномоченного по контролю за СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Зеленского.

Отметим, что Семенченко руководил управлением СБУ в Житомирской области с сентября 2013 по март 2014 года. До назначения в Житомирскую область занимал должность заместителя начальника УСБУ в Днепропетровской области.

Семенченко имеет высшее юридическое образование. В органах Службы безопасности Украины с 1993 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона сообщил, при каких условиях уволит главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. По его словам, если будут доказательства того, что бывший военный прокурор Анатолий Матиос консультирует Баканова то, тот будет уволен.

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский назначил Игоря Фараджева начальником управления работы с личным составом Службы безопасности Украины.

В указе президента, опубликованном 1 октября, говорится "назначить Фараджева Игоря Ельхановича начальником управления работы с личным составом Службы безопасности Украины".