Зеленський призначив уповноваженого з контролю за СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив Романа Семенченка уповноваженим президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Зеленського.

Відзначимо, що Семенченко керував управлінням СБУ в Житомирській області з вересня 2013 по березень 2014 року. До призначення в Житомирську область обіймав посаду заступника начальника УСБУ в Дніпропетровській області.

Семенченко має вищу юридичну освіту. В органах Служби безпеки України з 1993 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону повідомив, за яких умов звільнить главу Служби безпеки України Івана Баканова. За його словами, якщо будуть докази того, що колишній військовий прокурор Анатолій Матіос консультує Баканова то, той буде звільнений.

Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленський призначив Ігоря Фараджева начальником управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.

В указі президента, оприлюдненому 1 жовтня, йдеться "призначити Фараджева Ігоря Ельхановіча начальником управління роботи з особовим складом Служби безпеки України".