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Зеленский сообщил, при каких условиях уволит Баканова

Новости » Политика    10.10.2019 - 17:43
Зеленский сообщил, при каких условиях уволит Баканова
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По его словам, если будут предоставлены доказательства сотрудничества Матиоса и Баканова, тот будет уволен

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, при каких условиях уволит главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, если будут доказательства того, что бывший военный прокурор Анатолий Матиос консультирует Баканова то, тот будет уволен.

"Мы сделали больше, чем кто-то мог. Мы уволили этих людей (Анатолий Матиос и Юрий Луценко - ред.). Это непростая была задача. По поводу того, что Матиос консультирует Ивана Баканова - если вы мне покажете детали - я уволю Баканова. Если будут доказательства - я уволю главу СБУ", - заявил президент.

Напомним, 29 августа во время первого заседания Верховная рада IX созыва назначила главу Службы безопасности Украины. Им стал Иван Баканов. Соответствующее решение поддержали 319 народных депутатов.

22 мая после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского Баканов стал первым заместителем главы СБУ. Позже он стал временно исполняющим обязанности главы спецслужбы, так как Василий Грицак ушел в отпуск.

Впоследствии стало известно, что Иван Баканов получил звание лейтенанта для доступа к секретной информации.

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