Зеленский назначил Саакашвили в Нацсовет по вопросам реформ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, Саакашвили был назначен на должность указом № 169/2020 "Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ", который Зеленский подписал 7 мая.

"Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальной раде реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - отметил Зеленский.

Кроме того, Александр Ольшанский был назначен заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

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