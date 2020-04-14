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Зеленський призначив послів України в чотирьох країнах

Новини » Політика     14.04.2020 - 17:31
Зеленський призначив послів України в чотирьох країнах
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський призначив послів України в Марокко, Японії, Узбекистані та Південно-Африканській республіці

Президент Володимир Зеленський призначив надзвичайних і повноважних послів України в Марокко, Японії, Узбекистані та Південно-Африканській республіці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Так, відповідні укази були оприлюднені у вівторок, 14 квітня.

Згідно з указом президента, послом України в Марокко була призначена Оксана Васильєва, послом у Японії став Сергій Корсунський. Послом в Узбекистані призначили Миколу Дорошенка, а в Південно-Африканській республіці - Любов Абравітову.

Нагадаємо, 13 квітня Володимир Зеленський призначив надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Албанія. Ним став Володимир Шкуров.

Крім того, Кабінет міністрів розпорядився виділити 10 млн гривень на гуманітарну допомогу Албанії. При цьому наголошується, що таке рішення було прийнято згідно з указом президента.

Додамо, що раніше заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок заявив, що Володимир Зеленський незабаром прийме рішення про призначення голови Представництва України при НАТО. Він також додав, що президент серйозно підходить до формування корпусу послів України за кордоном.

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