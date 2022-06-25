UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский назначил послов в Таджикистане и Новой Зеландии: кто занял должности

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский назначил чрезвычайных и полномочных послов Украины в Таджикистане и Новой Зеландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы.

Так, послом Украины в Таджикистане стал Евдокимов Валерий Владимирович.

В течение 2019-2020 годов Евдокимов был главой Службы внешней разведки, до этого - заместителем главы СВР.

Послом в Новой Зеландии стал Мирошниченко Василий Владимирович, который является послом в Австралии по совместительству. Он также занимает должность советника министра обороны.

Напомним, ранее Президент уволил послов Украины в Грузии, Словакии, Португалии, Иране и Ливане.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНовая ЗеландияТаджикистан