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Зеленский уволил послов сразу пяти стран: список

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Киев, Суббота 25 июня 2022 13:01
Зеленский уволил послов сразу пяти стран: список Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины сразу в пяти странах. Речь идет о Грузии, Словакии, Португалии, Исламской Республике Иран и Ливан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы.

Список уволенных дипломатов

Как стало известно из опубликованных документов речь идет о:

  • посла в Грузии Игоря Долгова,
  • посла в Словакии Юрия Мушку,
  • посла в Португалии Инна Огнивец,
  • посла в Исламской Республике Иран Сергея Бурдиляка,
  • посла в Ливанской Республике Игоря Осташа.

Напомним, недавно президент уволил послов в Нигерии и Камеруне из-за неэффективного исполнения обязанностей.

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