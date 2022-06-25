Зеленський призначив послів у Таджикистані і Новій Зеландії: хто ними стали

Президент Володимир Зеленський призначив надзвичайних та повноважних послів України у Таджикистані і Новій Зеландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази.
Так, послом України у Таджикистані став Євдокимов Валерій Володимирович.
Протягом 2019-2020 років Євдокимов був головою Служби зовнішньої розвідки, до цього - заступником голови СЗР.
Послом у Новій Зеландії став Мирошниченко Василь Володимирович, який є послом в Австралії за сумісництвом. Він також обіймає посаду радника міністра оборони.
Нагадаємо, раніше Президент звільнив послів України в Грузії, Словаччині, Португаліі, Ірані та Лівані.
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