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Зеленський призначив послів у Таджикистані і Новій Зеландії: хто ними стали

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський призначив надзвичайних та повноважних послів України у Таджикистані і Новій Зеландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази.

Так, послом України у Таджикистані став Євдокимов Валерій Володимирович.

Протягом 2019-2020 років Євдокимов був головою Служби зовнішньої розвідки, до цього - заступником голови СЗР.

Послом у Новій Зеландії став Мирошниченко Василь Володимирович, який є послом в Австралії за сумісництвом. Він також обіймає посаду радника міністра оборони.

Нагадаємо, раніше Президент звільнив послів України в Грузії, Словаччині, Португаліі, Ірані та Лівані.

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