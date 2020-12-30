Зеленский назначил посла Украины в Туркменистане

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла в Туркменистане. Им стал Виктор Майко.

Указ о назначении размещен на сайте президента.

До этого назначения Майко уже работал на должности посла Украины в Ашхабаде в период 2005-2010 годах.

Дипломат хорошо известен как в высших политических, так и общественных кругах Туркменистана. Кроме того, при его каденции товарооборот Туркменистана и Украины достигал рекордных 6 млрд долларов.

С 2010 по 2014 был заместителем министра иностранных дел.

Напомним, ранее РБК-Украина также писало о назначении украинского посла в Швеции.

Ранее послы "Группы семи" (G7) по поддержке Украины определили пять приоритетных сфер реформ. Они считают важнейшим достижением из них - верховенство права и борьба с коррупцией.