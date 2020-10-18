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Посол Японии назвал приоритетные для G7 направления реформ в Украине

Воскресенье 18 октября 2020 12:39
Посол Японии назвал приоритетные для G7 направления реформ в Украине
Фото: флаги стран G7 (europa.eu)
Автор: Андрей Козловский

Послы "Группы семи" (G7) по поддержке Украины определили пять приоритетных сфер реформ. Они считают важнейшим достижением из них - верховенство права и борьба с коррупцией.

Об этом посол Японии в Украине Такаши Кураи рассказал в интервью "Укринформу".

"Каждый год мы определяем приоритетные области реформ, в которых мы интенсивно будем помогать Украине. В этом году есть пять таких сфер: верховенство права и борьба с коррупцией; экономический рост; эффективное управление; развитие; безопасность и оборона... Среди них мы считаем "верховенство права и борьбу с коррупцией" приоритетной и самой обширной", - сказал Кураи.

По его словам, международные партнеры активно помогают Украине в разработке необходимых законопроектов.

"Самое важное - это правильно создать правовые рамки. Когда в Украине началась нынешняя реформаторская волна, было принято очень много законов. Мы в этом процессе помогаем Украине в основном в аккуратной разработке законопроектов и во внесении изменений в действующие законы", - сказал посол.

Напомним, ранее сообщалось, что послы стран "Большой семерки" (G7) надеются продолжать сотрудничество с украинским президентом Владимиром Зеленским и его командой над реализацией реформ.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что послы G7 обратились к украинской власти с призывом защитить антикоррупционные органы.

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