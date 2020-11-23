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Зеленский назначил посла Украины во Франции постпредом при ЮНЕСКО

Киев, Понедельник 23 ноября 2020 12:05
Зеленский назначил посла Украины во Франции постпредом при ЮНЕСКО
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Омельченко постоянным представителем при ЮНЕСКО (учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры). Омельченко является действующим послом во Франции.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины во Французской Республике Омельченко Вадима Владимировича постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО по совместительству", - говорится в документе.

Отметим, штаб-квартира ЮНЕСКО находится в Париже.

Напомним, в июне Зеленский назначил Омельченко послом Украины во Франции вместо Олега Шамшуры, который также по совместительству также был постпредом при ЮНЕСКО.

Кроме того, летом президент сменил главу Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО. Вместо Сергея Кислицы, который стал постоянным представителем при ООН, была назначена первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Нацкомиссия осуществляет координацию сотрудничества национальных институтов с ЮНЕСКО. Она была создана в марте 1996 года по указу второго президента Украины Леонида Кучмы.

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