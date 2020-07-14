Зеленский сменил главу Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО

Эмине Джапарова возглавила Нацкомиссию по делам ЮНЕСКО
Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО. Указ вступил в силу с 14 июля.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, Зеленский уволил с должности главы Нацкомиссии Сергея Кислицу, а на его место назначил первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапарову.
"Назначить Джапарову Эмине Айяровну - первого заместителя министра иностранных дел Украины - главой Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, освободив от исполнения этих обязанностей Сергея Кислицу", - говорится в указе №272/2020.
Отметим, что Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО осуществляет координацию сотрудничества национальных институтов с ЮНЕСКО. Нацкомиссия создана в марте 1996 года по указу второго президента Украины Леонида Кучмы.
Напомним, в январе 2015 года пятый президент Петр Порошенко назначил Сергея Кислицу главой Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО.
Кроме того, 10 июня этого года Кабмин назначил Эмине Джапарову первым замглавы Министерства иностранных дел.