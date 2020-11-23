Зеленський призначив посла України у Франції постпредом при ЮНЕСКО

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський призначив Вадима Омельченка постійним представником при ЮНЕСКО (установа ООН з питань освіти, науки і культури). Омельченко є чинним послом у Франції.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України у Французькій Республіці Омельченка Вадима Володимировича постійним представником України при ЮНЕСКО за сумісництвом", - йдеться в документі.

Зазначимо, штаб-квартира ЮНЕСКО знаходиться в Парижі.

Нагадаємо, в червні Зеленський призначив Омельченка послом України у Франції замість Олега Шамшури, який за сумісництвом також був постпредом при ЮНЕСКО.

Крім того, влітку президент змінив голову Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Замість Сергія Кислиці, який став постійним представником при ООН, була призначена перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Нацкомісія здійснює координацію співробітництва національних інститутів з ЮНЕСКО. Вона була створена в березні 1996 року указом другого президента України Леоніда Кучми.