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Зеленський призначив посла України у Франції постпредом при ЮНЕСКО

Київ, Понеділок 23 листопада 2020 12:05
Зеленський призначив посла України у Франції постпредом при ЮНЕСКО
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський призначив Вадима Омельченка постійним представником при ЮНЕСКО (установа ООН з питань освіти, науки і культури). Омельченко є чинним послом у Франції.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України у Французькій Республіці Омельченка Вадима Володимировича постійним представником України при ЮНЕСКО за сумісництвом", - йдеться в документі.

Зазначимо, штаб-квартира ЮНЕСКО знаходиться в Парижі.

Нагадаємо, в червні Зеленський призначив Омельченка послом України у Франції замість Олега Шамшури, який за сумісництвом також був постпредом при ЮНЕСКО.

Крім того, влітку президент змінив голову Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Замість Сергія Кислиці, який став постійним представником при ООН, була призначена перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Нацкомісія здійснює координацію співробітництва національних інститутів з ЮНЕСКО. Вона була створена в березні 1996 року указом другого президента України Леоніда Кучми.

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