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Зеленский назначил первого замглавы АМКУ

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным. Ранее она занимала должность госуполномоченного АМКУ.

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Соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса президента.

"Уволить Музыченко Ольгу Валерьевну с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины", - говорится в указе №364/2020 от 28 августа.

Другим своим указом №365/2020 президент назначил Музыченко первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.

Отметим, Ольга Музыченко, согласно поданной ей е-декларации, ранее работала в ООО "Компания по управлению активами "Система плюс".

Напомним, 19 августа Зеленский назначил Музыченко государственным уполномоченным АМКУ.

Ранее Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента, им стал Олег Татаров.

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