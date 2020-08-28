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Зеленський призначив першого заступника голови АМКУ

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Музиченко першим заступником голови Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим. Раніше вона обіймала посаду держуповноваженого АМКУ.

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Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента.

"Звільнити Музиченко Ольгу Валеріївну з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України", - йдеться в указі №364/2020 від 28 серпня.

Іншим своїм указом №365/2020 президент призначив Музиченко першим заступником голови Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим.

Зазначимо, Ольга Музиченко, згідно з поданою е-декларацією, раніше працювала в ТОВ "Компанія з управління активами "Система плюс".

Нагадаємо, 19 серпня Зеленський призначив Музиченко державним уповноваженим АМКУ.

Раніше Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу президента, ним став Олег Татаров.

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