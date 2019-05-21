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Зеленский назначил первого заместителя главы АП


Зеленский назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы Администрации президента

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы Администрации президента Украины. Об этом говорится в указе №306 / 2019.

"Назначить Трофимова Сергея Владимировича первым заместителем главы Администрации президента Украины", - говорится в тексте указа.

Напомним, Зеленский подписал указы о назначении четырех заместителей главы Администрации президента. Президент назначил заместителями главы Администрации президента Кирилла Тимошенко, Юрия Костюка, Руслана Рябошапку и Елену Зеркаль. 

Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. В настоящее время адвокат Андрей Богдан советником нового президента по юридическим вопросам.

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