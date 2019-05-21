Зеленський призначив першого заступника глави АП

Зеленський призначив Сергія Трофімова першим заступником глави Адміністрації президента
Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Сергія Трофімова першим заступником глави Адміністрації президента України. Про це йдеться в указі №306 / 2019.
"Призначити Трофимова Сергія Володимировича першим заступником глави Адміністрації президента України", - йдеться в тексті указу.
Нагадаємо, Зеленський підписав укази про призначення чотирьох заступників глави Адміністрації президента. Президент призначив заступниками глави Адміністрації президента Кирила Тимошенко, Юрія Костюка, Руслана Рябошапку і Олени Зеркаль.
Зеленський своїм указом призначив главою адміністрації юриста Андрія Богдана. В даний час адвокат Андрій Богдан радником нового президента з юридичних питань.