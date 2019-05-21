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Зеленский назначил первого заместителя главы АП

Новости » Политика    21.05.2019 - 20:22
Зеленский назначил первого заместителя главы АП
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Зеленский назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы Администрации президента

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы Администрации президента Украины. Об этом говорится в указе №306 / 2019.

"Назначить Трофимова Сергея Владимировича первым заместителем главы Администрации президента Украины", - говорится в тексте указа.

Зеленский назначил первого заместителя главы АП

Напомним, Зеленский подписал указы о назначении четырех заместителей главы Администрации президента. Президент назначил заместителями главы Администрации президента Кирилла Тимошенко, Юрия Костюка, Руслана Рябошапку и Елену Зеркаль. 

Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. В настоящее время адвокат Андрей Богдан советником нового президента по юридическим вопросам.

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