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Зеленский назначил новых судей КСУ вместо Тупицкого и Касминина

Автор: Александр Мороз

Президент Владимир Зеленский назначил двух новых судей Конституционного суда Украины. Они стали судьями по квоте президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В частности, на должности судей КСУ назначены Александр Петришин и Оксана Грищук.

Отметим, по всей видимости, они назначены вместо уволенных судей Александра Тупицкого и Александра Касминина. Однако в июле этого года Верховный Суд признал незаконным президентский указ, который привел к их увольнению.

Но несмотря на решение суда, был объявлен конкурс на должности судей КСУ, который через Окружной административный суд Киева пытался отменить бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий.

В октябре стало известно, что КСУ решил рассматривать дело уволенных судей.

Тупицкий был уволен в марте 2020 года, до этого его несколько месяцев отстраняли от должности, поскольку ему объявили подозрение в рамках уголовного дела.

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Владимир ЗеленскийКонституционный суд Украины