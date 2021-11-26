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Зеленський призначив нових суддів КСУ замість Тупицького та Касмініна

Автор: Олександр Мороз

Президент Володимир Зеленський призначив двох нових суддів Конституційного суду України. Вони стали суддями за квотою президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Зокрема, на посади суддів КСУ призначені Олександр Петришин та Оксана Грищук.

Відзначимо, по всій видимості, вони призначені замість звільнених суддів Олександра Тупицького і Олександра Касмініна. Однак у липні цього року Верховний Суд визнав незаконним президентський указ, який призвів до їх звільнення.

Та незважаючи на рішення суду, було оголошено конкурс на посади суддів КСУ, який через Окружний адміністративний суд Києва намагався скасувати колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький.

У жовтні стало відомо, що КСУ вирішив розглядати справу звільнених суддів.

Тупицький був звільнений у березні 2020 року, до цього його кілька місяців відсторонювали з посади, оскільки йому оголосили підозру в рамках кримінальної справи.

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Володимир ЗеленськийКонституционный суд Украины