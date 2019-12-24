Зеленский назначил новых послов Украины в Хорватии и Армении

Во вторник, 24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов Украины в Хорватии и Армении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, Василий Кирилич был назначен послом в Хорватии.

"Назначить Кирилича Василия Петровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Хорватия", - говорится в указе №942/2019.

До этого он занимал должность начальника Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины.

В свою очередь, Иван Кулеба был назначен послом в Армении.

"Назначить Кулебу Ивана Дмитриевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Армения", - следует из указа №941/2019.

Стоит отметить, что до этого Кулеба занимал должность посла Украины в Республике Казахстан. Указ об его увольнении с этого поста также был подписан сегодня.

Напомним, ранее в декабре Зеленский назначил нового посла в Соединенных Штатах Америки. Так, в соответствии с указом №911 / 2019, новым послом Украины в США стал бывший постоянный представитель в ООН Владимир Ельченко.

Также Зеленский назначил постоянным представителем Украины при ООН Сергея Кислицу.