Зеленский назначил нового замглавы Офиса президента

Указ был подписан 20 сентября
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым заместителем руководителя Офиса президента Юлию Ковалив. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Соответствующий указ был подписан 20 сентября.
"Назначить Ковалив Юлию Игоревну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе №714/2019.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в конце августа Владимир Зеленский уволил Алексея Гончарука с должности замглавы Офиса президента в связи с назначением премьер-министром Украины.
Кроме того, Владимир Зеленский назначил адвоката Андрея Смирнова заместителем главы Офиса президента. В частности, на пост заместителя главы Офиса президента назначили Игоря Жовква и Андрея Смирнова.