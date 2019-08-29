Гончарука уволили из Офиса президента

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарука уволили с Банковой после избрания премьер-министром

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Гончарука из Офиса президента. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

В документе говорится, что Гончарук уволен с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины назначила Гончарука на должность премьер-министра. Отметим, ранее источники РБК-Украина сообщали, что кандидатуру Гончарука лоббировал глава Офиса президента Андрей Богдан. Последние несколько недель, по сути, он оставался безальтеративным кандидатом на кресло премьера.

Алексей Гончарук ранее работал управляющим партнером в юридической компании. В 2014 году баллотировался в Верховную раду от партии "Сила людей", однако она набрала всего 0,1%. Также он был внештатным советником бывшего министра экологии Игоря Шевченко, которого связывали с нардепом Александром Онищенко. После этого был советником бывшего первого вице-премьера Степана Кубива. С 2015 года возглавлял офис эффективного реагирования BRDO.