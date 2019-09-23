Зеленський призначив нового заступника голови Офісу президента

Указ був підписаний 20 вересня
Президент України Володимир Зеленський призначив новим заступником керівника Офісу президента Юлію Ковалів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Відповідний указ був підписаний 20 вересня.
"Призначити Ковалів Юлію Ігорівну заступником керівника Офісу президента України", - йдеться в указі №714/2019.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці серпня Володимир Зеленський звільнив Олексія Гончарука з посади заступника голови Офісу президента у зв'язку з призначенням прем'єр-міністром України.
Крім того, Володимир Зеленський призначив адвоката Андрія Смирнова заступником глави Офісу президента. Зокрема, на посаду заступника голови Офісу президента призначили Ігоря Жовква та Андрія Смирнова.