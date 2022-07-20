Зеленский назначил нового начальника управления СБУ в Черновицкой области
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Президент Владимир Зеленский назначил Михаила Петрова начальником управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.
Напомним, 19 июля Зеленский сменил руководителей управлений Службы безопасности Украины в шести областях.
Того же дня был уволен глава СБУ Иван Баканов.
Кроме того, президент анонсировал увольнение еще 28 должностных лиц СБУ.
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