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Зеленский назначил нового начальника управления СБУ в Черновицкой области

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Среда 20 июля 2022 21:40
Зеленский назначил нового начальника управления СБУ в Черновицкой области Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский назначил Михаила Петрова начальником управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

Напомним, 19 июля Зеленский сменил руководителей управлений Службы безопасности Украины в шести областях.

Того же дня был уволен глава СБУ Иван Баканов.

Кроме того, президент анонсировал увольнение еще 28 должностных лиц СБУ.

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Владимир Зеленский Черновицкая область Служба безопасности Украины
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