Зеленський призначив нового начальника управління СБУ в Чернівецькій області
Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Президент Володимир Зеленський призначив Михайла Петрова начальником управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.
Нагадаємо, 19 липня Зеленський змінив керівників управлінь Служби безпеки України у шести областях.
Того ж дня був звільнений голова СБУ Іван Баканов.
Окрім того, президент анонсував звільнення ще 28 посадових осіб СБУ.
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