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Зеленський призначив нового начальника управління СБУ в Чернівецькій області

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Середа 20 липня 2022 21:40
Зеленський призначив нового начальника управління СБУ в Чернівецькій області Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський призначив Михайла Петрова начальником управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.

Нагадаємо, 19 липня Зеленський змінив керівників управлінь Служби безпеки України у шести областях.

Того ж дня був звільнений голова СБУ Іван Баканов.

Окрім того, президент анонсував звільнення ще 28 посадових осіб СБУ.

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Володимир Зеленський Черновицкая область Служба безпеки України
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