Зеленский назначил нового начальника УГО

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский назначил Сергея Рудя

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Рудя начальником Управления государственной охраны Украины. Об этом говорится в указе президента.

Кроме этого, Зеленский уволил его предшественника Алексея Оцерклевича. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента 16 октября. Полковнику Оцерклевичу перед увольнением президент присвоил звание генерал-майора.

"Назначить Рудя Сергея Леонидовича начальником Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе президента №756/2019.

Добавим, Рудь ранее работал в Институте УГО Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В его декларации за 2016 год говорится, что он получил 219,7 тыс грн зарплаты в институте УГО и 4,7 тыс гонораров и других выплат. В собственности у него тогда был дом в Киеве площадью 67 кв.м. и два земельных участка в Винницкой и Хмельницкой областях, а также автомобиль 2012 г., у его супруги - дом и земельный участок в Хмельницкой области.

Напомним, в прошлом месяце Зеленский уволил первого заместителя начальника Управления государственной охраны. Такое решение президент принял в связи с его назначением руководителем Аппарата Рады.