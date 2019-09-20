ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада внесла изменения в расписание пленарных заседаний на октябрь

Новости » Политика    20.09.2019 - 11:59
Рада внесла изменения в расписание пленарных заседаний на октябрь
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Парламент также назначил руководителя Аппарата Рады

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2158 "О внесении изменений в календарный план проведения второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва". За документ проголосовал 231 нардеп.

Документом предусматривается, что 2-4 октября состоятся пленарные заседания Рады, а неделю с 7 по 11 октября будет проходить работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Кроме того, парламент назначил руководителем Аппарата Рады Вячеслава Штучного. За назначение парламентарии проголосовали дважды из-за процедурных неточностей. Кандидатуру поддержали 307 и 340 нардепов.

Напомним, 13 сентября Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1042-1 об изменениях в регламент ВР, которым предлагается ввести планирование законопроектных работ.

Как писало РБК-Украина, Рада также хочет изменить регламент в части внесения поправок ко второму чтению законов.

Кроме того, нардепы планируют ограничить количество депутатских запросов.

Кабмин представляет проект бюджета на 2020 год В Раде сегодня презентуют проект госбюджета на 2020 год
Новости Украины Верховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь