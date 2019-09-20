Рада внесла изменения в расписание пленарных заседаний на октябрь

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Парламент также назначил руководителя Аппарата Рады

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2158 "О внесении изменений в календарный план проведения второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва". За документ проголосовал 231 нардеп.

Документом предусматривается, что 2-4 октября состоятся пленарные заседания Рады, а неделю с 7 по 11 октября будет проходить работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Кроме того, парламент назначил руководителем Аппарата Рады Вячеслава Штучного. За назначение парламентарии проголосовали дважды из-за процедурных неточностей. Кандидатуру поддержали 307 и 340 нардепов.

Напомним, 13 сентября Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1042-1 об изменениях в регламент ВР, которым предлагается ввести планирование законопроектных работ.

Как писало РБК-Украина, Рада также хочет изменить регламент в части внесения поправок ко второму чтению законов.

Кроме того, нардепы планируют ограничить количество депутатских запросов.