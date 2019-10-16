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Зеленський призначив нового начальника УДО

Новини » Політика    16.10.2019 - 09:54
Зеленський призначив нового начальника УДО
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський призначив Сергія Рудя

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Рудя начальником Управління державної охорони України. Про це йдеться в указі президента.

Крім цього, Зеленський звільнив його попередника Олексія Оцерклевича. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента 16 жовтня. Полковнику Оцерклевичу перед звільненням президент присвоїв військове звання генерал-майора.

"Призначити Рудя Сергія Леонідовича начальником Управління державної охорони України", - йдеться в указі президента №756/2019.

Зеленський призначив нового начальника УДО

Додамо, Рудь раніше працював в Інституті УДО Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У його декларації за 2016 рік говориться, що він отримав 219,7 тис грн зарплати в інституті УДО і 4,7 тис гонорарів та інших виплат. У власності у нього тоді був будинок в Києві площею 67 кв.м. і дві земельні ділянки у Вінницькій та Хмельницькій областях, а також автомобіль 2012 р. у його дружини - будинок і земельна ділянка в Хмельницькій області.

Нагадаємо, минулого місяця Зеленський звільнив першого заступника начальника Управління державної охорони. Таке рішення президент прийняв через його призначення керівником Апарату Ради.

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