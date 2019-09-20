Зеленский уволил замглавы УГО из-за назначения в Раду

Фото: Вячеслав Штучный (nrcu.gov.ua)

Вячеслава Штучного сегодня назначили руководителем Аппарата Рады

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя начальника Управления государственной охраны из-за назначения в Верховную раду. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Сообщается, что с должности первого замначальника УГО уволен Вячеслав Штучный. Отметим, сегодня парламент назначил его руководителем Аппарата Рады. За назначение нардепы проголосовали дважды из-за процедурных неточностей. Кандидатуру поддержали 307 и 340 депутатов.

Напомним, сегодня Зеленский назначил Валерия Евдокимова главой Службы внешней разведки. До этого назначения Евдокимов был заместителем главы СВР, в 2013 году - начальником управления администрации Государственной пограничной службы Украины.

Отметим, предыдущего главу Службы внешней разведки - Владислава Бухарева - перевели в СБУ на должность первого замглавы - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Бухарев занимал должность главы внешней разведки около трех месяцев.