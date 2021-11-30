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Зеленский назначил нового начальника контрразведки СБУ

Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский в рамках кадровых изменений в Службе безопасности Украины назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ. Им стал Александр Поклад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Назначить Поклада Александра Валентиновича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в указе президента под №606/2021.

В то же время глава государства назначил начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов в сфере информационной безопасности СБУ. Им был назначен Илья Витюк.

Напомним, вчера Зеленский уволил Александра Руснака с должности начальника контрразведки СБУ.

До этого Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Александра Куксу.

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Служба безопасности УкраиныВладимир Зеленский