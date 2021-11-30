Зеленский назначил нового начальника контрразведки СБУ

Президент Владимир Зеленский в рамках кадровых изменений в Службе безопасности Украины назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ. Им стал Александр Поклад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Назначить Поклада Александра Валентиновича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в указе президента под №606/2021.
В то же время глава государства назначил начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов в сфере информационной безопасности СБУ. Им был назначен Илья Витюк.