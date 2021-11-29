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Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 20:58
Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. Глава государства уволил начальника департамента контрразведки СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ Зеленского.

"Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте президентского указа.

Причины увольнения Руснака из департамента СБУ в указе не разглашаются.

Александр Руснак - генерал-майор СБУ. Начальником департамента контрразведки спецслужбы он был назначен 11 сентября 2019 года.

Напомним, в начале ноября Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Александра Куксу.

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Владимир Зеленский Служба безопасности Украины
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