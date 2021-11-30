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Зеленський призначив нового начальника контррозвідки СБУ

Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський в рамках кадрових змін у Службі безпеки України призначив нового начальника Департаменту контррозвідки СБУ. Ним став Олександр Поклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

"Призначити Поклада Олександра Валентиновича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться в указі президента за №606/2021.

Водночас глава держави призначив начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів у сфері інформаційної безпеки СБУ. Ним був призначений Ілля Вітюк.

Нагадаємо, вчора Зеленський звільнив Олександра Руснака з посади начальника контррозвідки СБУ.

До цього Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Олександра Куксу.

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Служба безпеки УкраїниВолодимир Зеленський