Зеленский уволил из СБУ начальника департамента защиты государственности
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. Глава государства уволил начальника департамента защиты национальной государственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ Зеленского.
"Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - говорится в тексте президентского указа.
Причины увольнения Куксы из департамента СБУ в указе не разглашаются.
Напомним, Кукса получил эту должность в СБУ в середине января 2021 года. Тогда указом президента он возглавил департамент СБУ вместо Анатолия Дублика.