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Зеленский уволил из СБУ начальника департамента защиты государственности

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Киев, Пятница 05 ноября 2021 18:18
Зеленский уволил из СБУ начальника департамента защиты государственности Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. Глава государства уволил начальника департамента защиты национальной государственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ Зеленского.

"Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - говорится в тексте президентского указа.

Причины увольнения Куксы из департамента СБУ в указе не разглашаются.

Напомним, Кукса получил эту должность в СБУ в середине января 2021 года. Тогда указом президента он возглавил департамент СБУ вместо Анатолия Дублика.

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Владимир Зеленский Служба безопасности Украины
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