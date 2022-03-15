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Зеленский назначил нового командующего ООС

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Вторник 15 марта 2022 16:35
Зеленский назначил нового командующего ООС Фото: генерал-майор Эдуард Москалев (dyvys.info)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего ООС. Им стал генерал-майор Эдуард Москалев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского.

"Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев. Профессиональный и патриотичный человек. Указ подписан", - заявил президент.

Напомним, также Зеленский назначил экс-командующего ООС Александра Павлюка новым главой Киевской областной администрации.

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