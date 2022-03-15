Зеленський призначив нового командувача ООС

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського.

Що відомо про Москальова?

"Новим командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов. Професійна й патріотична людина. Указ підписано",- заявив президент.

Нагадаємо, також Зеленський назначив екс-командувача ООС Олександра Павлюка новим главою Київської обласної адміністрації.

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