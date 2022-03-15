Зеленський призначив нового командувача ООС
Фото: генерал-майор Едуард Москальов (dyvys.info)
Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача ООС. Ним став генерал-майор Едуард Москальов.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського.
"Новим командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов. Професійна й патріотична людина. Указ підписано",- заявив президент.
Що відомо про Москальова?
- начальник штабу - перший заступник командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ;
- у 2014 році був відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України;
Нагадаємо, також Зеленський назначив екс-командувача ООС Олександра Павлюка новим главою Київської обласної адміністрації.
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