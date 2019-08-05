Зеленский назначил нового командующего ООС

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего операции Объединеных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 5 августа.

"Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича командующим объединенных сил", - говорится в указе №579/2019.

Кроме того, указом №577/2019 глава государства уволил с должности командующего ОС Александра Сырского.

Отметим, Владимир Кравченко занимал должность заместителя начальника штаба оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Напомним, 6 мая пятый президент Петр Порошенко назначил командующим операцией Объединенных сил (ООС) на Донбассе Александра Сырского.

Ранее Порошенко уволил Сергея Наева с должности командующего операцией Объединенных сил (ООС) на Донбассе, которую Наев возглавил в марте 2018 года после переформатирования антитеррористической операции. Так, переход на новый формат предпринимался с целью реформы управления военной структурой.