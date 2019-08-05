Зеленський призначив нового командувача ООС

Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 5 серпня.

"Призначити генерал-лейтенанта Кравченка Володимира Анатолійовича командувачем об'єднаних сил", - йдеться в указі №579/2019.

Крім того, указом №577/2019 глава держави звільнив з посади командувача ОС Олександра Сирського.

Зазначимо, Володимир Кравченко обіймав посаду заступника начальника штабу оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагадаємо, 6 травня п'ятий президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі Олександра Сирського.

Раніше Порошенко звільнив Сергія Наева з посади командувача операцією Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, яку Наївши очолив у березні 2018 року після переформатування антитерористичної операції. Так, перехід на новий формат предпринимался з метою реформи управління військовою структурою.