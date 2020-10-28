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Зеленский назначил нового главу СБУ в Хмельницкой области

Киев, Среда 28 октября 2020 15:49
Зеленский назначил нового главу СБУ в Хмельницкой области
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Управлении Службы безопасности Украины в Хмельницкой области. Глава государства сменил начальника областного ведомства.

Соответствующие указы были обнародованы на сайте Офиса президента.

Так, президент уволил с должности начальника СБУ в Хмельницкой области Игоря Вуева. На его место был назначен Тарас Цюцюра.

"Назначить Цюцюру Тараса Романовича начальником Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - говорится в указе президента №469/2020 от 28 октября.

Отметим, что Вуев был назначен на пост главы Службы безопасности Украины в Хмельницкой области 17 января этого года.

Напомним, в декабре прошлого года Владимир Зеленский уволил главу Службы безопасности Украины в Хмельницкой области Сергея Харченко.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил нового главу СБУ в Автономной республике Крым, а также уволил начальника Управления СБУ в Волынской области.

Кроме того, ранее Зеленский сменил начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом СБУ. Новым главой ведомства стал Сергей Дусик.

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