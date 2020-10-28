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Зеленський призначив нового главу СБУ у Хмельницькій області

Київ, Середа 28 жовтня 2020 15:49
Зеленський призначив нового главу СБУ у Хмельницькій області
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Управлінні Служби безпеки України в Хмельницькій області. Глава держави змінив начальника обласного відомства.

Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента.

Так, президент звільнив з посади начальника СБУ у Хмельницькій області Ігоря Вуїва. На його місце був призначений Тарас Цюцюра.

"Призначити Цюцюру Тараса Романовича начальником Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області", - йдеться в указі президента №469/2020 від 28 жовтня.

Зазначимо, що Вуїв був призначений на пост глави Служби безпеки України у Хмельницькій області 17 січня цього року.

Нагадаємо, в грудні минулого року Володимир Зеленський звільнив главу Служби безпеки України у Хмельницькій області Сергія Харченко.

Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив нового главу СБУ в Автономній республіці Крим, а також звільнив начальника Управління СБУ у Волинській області.

Крім того, раніше Зеленський змінив начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ. Новим главою відомства став Сергій Дусик.

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