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Зеленский назначил нового главу Херсонской ОВА: кто им стал

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ярослава Янушевича главой Херсонской областной государственной администрации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Отмечается, что Зеленский лично вручил Янушевичу служебное удостоверение. Президент убежден, что опыт и профессионализм нового главы ОВА помогут ему в выполнении задач, поставленных перед ним как главой важного региона.

Зеленский также подчеркнул, что Херсонская область непременно будет освобождена от россиян, а коллаборанты будут привлечены к ответственности.

Ярослав Янушевич

Родился в 1978 году в Киеве. В 2000 году окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко по специальности "финансы", в 2009 году - Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова по специальности "правоведение" и Национальную академию государственного управления при президенте по специальности "управление общественным развитием". Доктор юридических наук.

С 1996 года работал на различных должностях в Государственной налоговой инспекции Киева, с 2001 года - в Государственной налоговой администрации Украины. В 2006-2007 годах был заместителем главы ГНАУ.

С 2011 по 2013 год - заместитель главы Государственной миграционной службы Украины. В 2013 году занимал должность генерального директора ГП "Документ". В 2013-2014 годах - заместитель главы Государственной финансовой инспекции Украины.

С 2014 года по 2016 год - исполнительный директор предприятия "Украинский государственный центр радиочастот". С 2016 года стал советником генерального директора этого ГП.

Заслуженный экономист Украины. Полный кавалер ордена "За заслуги".

Напомним, 2 июля Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской ОВА. Исполнителем обязанностей главы временно был назначен Дмитрий Бутрий.

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Владимир ЗеленскийХерсонская область