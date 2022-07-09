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Лагуту уволили с должности главы Херсонской ОВА

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Суббота 09 июля 2022 18:27
Лагуту уволили с должности главы Херсонской ОВА Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Херсонской ОГА Геннадия Лагуту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины.

В документе отмечается, что увольнение Лагуты происходит "в соответствии с поданным им заявлением".

В то же время согласно с другим указом, исполнителем обязанностей главы Херсонской ОВА временно был назначен Дмитрий Бутрий.

Отметим, что Бутрий с января 2019 занимал должность первого заместителя главы Херсонской ОГА.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Кабинет министров Украины согласовал снятие с должности главы Черновицкой ОВА Сергея Осачука.

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