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Зеленський призначив нового очільника Херсонської ОВА: хто ним став

Фото: президент України Володимир Зеленський і голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича головою Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Зазначається, що Зеленський особисто вручив Янушевичу службове посвідчення. Президент переконаний, що досвід і професіоналізм нового голови ОВА допоможуть йому в виконанні завдань, поставлених перед ним як очільником важливого регіону.

Зеленський також наголосив, що Херсонська область неодмінно буде звільнена від росіян, а колаборанти будуть притягнуті до відповідальності.

Ярослав Янушевич

Народився 1978 року у Києві. У 2000 році закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю "фінанси", у 2009 році - Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю "правознавство" та Національну академію державного управління при президентові за спеціалістю "управління суспільним розвитком". Доктор юридичних наук.

З 1996 року працював на різних посадах у Державній податковій інспекції Києва, з 2001 року - у Державній податковій адміністрації України. У 2006-2007 роках був заступником голови ДПАУ.

З 2011 до 2013 року - заступник голови Державної міграційної служби України. У 2013 році обіймав посаду генерального директора ДП "Документ". У 2013-2014 роках - заступник голови Державної фінансової інспекції України.

З 2014 року до 2016 року - виконавчий директор підприємства "Український державний центр радіочастот". З 2016 року став радником генерального директора цього ДП.

Заслужений економіст України. Повний кавалер ордена "За заслуги".

Нагадаємо, 2 липня Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської ОВА. Виконавцем обов'язків голови тимчасово був призначений Дмитро Бутрій.

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Володимир ЗеленськийХерсонская область