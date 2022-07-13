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Зеленский назначил нового главу Черновицкой ОВА: кто им стал

Фото: президент Владимир Зеленский и глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Запаранюка новым главой Черновицкой ОВА вместо Сергея Осачука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента.

Руслан Запаранюк родился в 1974 году в с. Нижние Становцы Черновицкой области. В 1997 году окончил Черновицкий государственный университет им. Ю. Федьковича по специальности "физик, преподаватель", в 2003 году - Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета по специальности "экономист по учету и аудиту".

Запаранюк работал на различных должностях в финансовом секторе Черновицкой области. С июля 2014 года и до этого времени был начальником филиала Черновицкого областного управления АО "Ощадбанк".

На местных выборах в 2020 году Запаранюк баллотировался в областной совет от партии "Единая Альтернатива", но не прошел. Является непубличным человеком, в скандалах не был замечен.

Напомним, Кабинет министров согласовал снятие с должности главы Черновицкой ОВА Сергея Осачука.

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Владимир ЗеленскийЧерновицкая область